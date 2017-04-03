В результате взрыва в метро Петербурга погибли 11 человек. Более 40 человек пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Русская служба Би-би-си спросила экспертов по безопасности, кто может быть организатором взрыва и может ли он быть связан с визитом президента Путина в Петербург.

Геннадий Гудков, экс-депутат Госдумы, офицер ФСБ в запасе

Как опытный человек, я не верю, что это совпадение [что взрыв произошел в день визита президента России в Санкт-Петебург — прим. Би-би-си]. Для меня этот теракт, который произошел в Санкт-Петербурге, необычный и непривычный. Потому что, если предположить, что это не просто совпадение, получается, что организаторы теракта — как бы цинично это ни звучало — великолепно подготовлены, и они знали заранее о приезде президента.

А ведь приезд президента и политического бомонда — это бешеные меры безопасности. ФСО приезжает заранее — недели за две, ФСБ на ушах, полиция на ушах. И [устраивать теракт в таких условиях] это значит взять на себя такие риски! Ведь сейчас город перекрыт, невозможно ни въехать, ни уехать. Но ведь город и был частично перекрыт: на вокзалах и в аэропортах, на автомобильных дорогах были усиленные наряды, был усиленный контроль, в том числе, технический.

Все это говорит о том, что это очень дерзкий теракт, нарочитый вызов системе, перчатка, брошенная нагло в лицо с большой силой. Этот вызов, увы и ах, оказался для террористов удачным. Им удалось провести теракт, он потряс питерцев, потряс Россию и осуждается сейчас всем миром. А ведь что такое терроризм? Это, в первую очередь, пиар… И вот эту задачу сегодня террористам, к сожалению, выполнить удалось.

Алексей Филатов, вице-президент ассоциации ветеранов подразделения "Альфа"

С точки зрения исполнения, нет какой-то необходимости обязательно производить это смертнику. Достаточно просто оставить сумку и через три-четыре минуты с помощью мобильного телефона или другого устройства привести эту бомбу в действие. Можно просто поставить таймер на две минуты и выйти из вагона. Заказчику гораздо проще найти людей, которые оставят сумку, чем найти человека, который пожертвует своей жизнью, чтобы произвести взрыв.

При той технической оснащенности наших больших городов — Москвы и Петербурга, — при тех технических возможностях, которые сейчас существуют, [такого человека найти правоохранительным органам достаточно просто]. Можно вспомнить многие громкие преступления, хоть убийство Бориса Немцова. Там в течение суток определили, кто следил, кто подходил, кто выполнял.

Если только не работали какие-то супер-профессионалы. Теоретически если будет работать специально обученный человек, то сделать это [скрыться] возможно. А если не найти исполнителя, значит, не найдутся его связи, не найдется сеть, спящая ячейка, которая произвела этот взрыв.

Андрей Солдатов, главный редактор Агентуры.Ру

Я традиционно очень скептически отношусь к фотографиям людей, которых называют потенциальными подозреваемыми. Потому что это может быть человек, который случайно попал в кадр, и кому-то показался похожим на исполнителя. Я бы с этим был очень аккуратен.

Тип и способ закладки взрывного устройства, как я понимаю, опять-таки, я говорю со всей осторожностью — по предварительным данным, мы говорим об оставленном взрывном устройстве, а не взрыве суицидника, не сужает, а расширяет количество вариантов.

Могли люди, которые… Скажем так, они могли перейти к другой тактике. Это могли быть и другие группировки, не имеющие отношения к тем, кто проводил подобные акции в прошлом. Так что пока нужно говорить очень осторожно.

Это могут быть и чисто тактические причины, это может быть не связано с идеологией. Это может быть связано с тем, что организаторы посчитали этот способ более эффективным, чем засылать шахида. В прошлом, например, бывало, что человек, который их тренировал, был уничтожен, и его сменил другой, который придерживается другой тактики. Вариантов может быть масса.

[Уйти после такой акции теоретически можно] К сожалению, Санкт-Петербург-то большой, населенный город, и конечно же есть варианты, которые позволят скрыться. Я не говорю, что его нельзя будет идентифицировать, скорее всего идентифицировать исполнителя удастся, но это не значит, что он будет немедленно пойман.

Виталий Демидкин, полковник ФСБ, бывший сотрудник спецподразделения "Альфа"

Учитывая, что там 200-300 граммов тротила и какие-то болты, гайки и, возможно, элементы рубленных гвоздей, по-видимому, устройство делалось "на коленке", в срочном порядке, и делали его, скорее всего, не профессионалы. Или не высшего класса профессионалы. Если бы это было что-то профессиональное, то подложили бы однородные элементы, которые хорошо разлетаются — например, шарики от подшипников.

Следующий вопрос, как пронесли? В последнее время я был немножко спокоен, во всяком случае по московским меркам. Стоят рамки, ходят патрули, частенько встречаются кинологи с собачками, которые натасканы на ВВ (взрывчатые вещества). В какой-то степени, это преграда для тех, кто хочет устроить теракт. Но здесь почему-то зашли спокойно, пронесли взрывное устройство, заложили его и потихонечку удалились. Почему никто не обратил внимания на оставленные вещи, не предупредил? Один из вариантов — может быть, время заложения было короткое. Заложил, зашел за угол и подорвал.

А с другой стороны, как-то странно. Создается впечатление, что все эти люди, если их можно так назвать, старались сделать все одновременно, во многих местах, мне кажется, они очень торопились и все это было сделано на скорую руку.

Понятно, что такое взрывное устройство закладывается из расчета на человеческие жертвы, понятно, что если оно закладывается в начале поезда, то есть расчет на то, что остальные вагоны могут сойти с рельсов и произойти катастрофа в большем масштабе. Здесь же пострадал только один вагон.

Возможно, [исполнители] рассчитывали на какое-то вознаграждение — может быть, в виде наркотиков, может, в виде денег.