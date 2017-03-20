Как говорится в 30-страничном докладе "Роль России как экспортера вооружений: стратегическое и экономическое значение экспорта оружия для России", российские производители оружия должны адаптироваться к условиям растущей конкуренции на рынке вооружений, в противном случае ведущая роль страны в этой отрасли будет утеряна.

В настоящее время, как напоминают составители доклада, Россия занимает второе место по продажам оружия в мире после США. Страна стремится укрепить свои позиции на новых рынках, отмечают исследователи. Только США обладают такой же конкурентоспособностью по широкому ассортименту систем вооружений.

Большой портфель заказов, регулярно получаемый Россией, позволяет предположить, что она останется на лидерских позициях на рынке вооружений в ближайшие годы. РФ по-прежнему будут рассматривать в качестве надежного поставщика вооружений страны, у которых напряженные отношения с Вашингтоном, говорится в докладе.

70% российского экспорта оружия приходится на азиатские государства. Индия, Китай и Вьетнам являются основными покупателями вооружений российского производства. Ближний Восток и Северная Африка — второй важный рынок сбыта для России, однако в регионе все более активно ведут себя конкуренты Москвы.

Как отмечают исследователи, экспорт оружия играет важную роль в экономике России. Военная промышленность — одна из ведущих отраслей, через которую РФ интегрируется в мировую экономику.

По мнению экспертов, оборонная промышленность РФ выиграла от быстрого роста гособоронзаказа с 2011 года. Тем не менее пока не ясно, сможет ли план правительства по импортозамещению компенсировать сокращение доступа к компонентам систем вооружений, связанное с санкциями Запада из-за аннексии Крыма в 2014 году, говорится в докладе. Такая ситуация может привести к дефициту, что будет препятствовать производству и, следовательно, перспективам экспорта.

Кроме того, в самой российской оборонной промышленности имеются проблемы, которые сдерживают инновации и могут ослабить конкурентоспособность РФ на мировых рынках вооружений. К ним относятся физический износ и технико-экономическое старение орудий производства, а также слабые связи между оборонной промышленностью, с одной стороны, и вузами по подготовке высококвалифицированных кадров, с другой.

Один из авторов доклада, Ричард Коннолли, заявил, что Россия сталкивается с большими внешними и внутренними вызовами в сфере производства оружия. По словам эксперта, два ключевых покупателя российского оружия — Индия и Китай — как движутся в сторону дальнейшей самодостаточности в этой области, так и ищут новых поставщиков. "В случае успеха эти усилия неизбежно бросят вызов господству России на ключевых рынках вооружений", — отметил эксперт, слова которого приводит International Business Times.

По мнению исследователя, чтобы сохранить доминирование в экспорте вооружений, Россия должна перестроить свою долгосрочную стратегию по продаже оружия, в частности при помощи привлечения инновационных технологий и решения проблемы слабой послепродажной поддержки. Эти новшества могут помочь России сохранить сильные позиции в таких странах, как Китай, несмотря на снижение их зависимости от российского вооружения, подытожил эксперт.

В конце февраля Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал доклад, в котором сообщил, что Россия входит в пятерку крупнейших поставщиков вооружения в мире, наряду с США, Китаем, Францией и Германией. На долю этих государств приходится 74% от мирового объема экспорта вооружений. Первое место занимают США. В 2012-2016 годах объем экспорта оружия из этой страны вырос на 21% (по сравнению с 2007-2011 годами) и составил одну треть мирового экспорта (33%).

Доля России в совокупном мировом экспорте составила 23% в 2012-2016 годах. 70% российского экспорта оружия пришлось на Индию, Вьетнам, Китай и Алжир, отмечалось в докладе. В Москве заявили, что РФ не собирается сбавлять темпов в этой отрасли. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что продажи российского оружия в этом году, по прогнозам, останутся на высоком уровне прошлого года и составят примерно 14 миллиардов долларов.

При этом доля Китая, об опасности конкуренции со стороны которого предупреждают в Chatham House, в мировом экспорте возросла с 3,8% в 2007-2011 годах до 6,2% в 2012-2016 годах. Китай вошел в число крупнейших экспортеров, немного обойдя Францию и Германию (6% и 5,6% соответственно).

Согласно отчету, крупнейшим импортером вооружений в 2012-2016 годах стала Индия — на нее пришлось 13% общемировых поставок. При этом 68% оружия страна приобрела в России.