"Вы знаете, почему Турция не может вступить в ЕС уже 54 года? Причина совершенно понятна: ЕС — это союз крестоносцев", — сказал президент. По его словам, европейские лидеры никого не слушают так покорно, как Папу Римского, их встреча с которым состоялась 24 марта.

"Они лгали нам 14 лет подряд. И продолжают это делать", — заявил Эрдоган. Президент также отметил, что на референдуме по внесению изменений в конституцию Турции, который состоится 16 апреля, "будет дан ответ на позицию ЕС".

В случае, если на плебисците народ проголосует за предложенные поправки, то президент станет верховным главнокомандующим, получит контроль над ключевыми постами в вооруженных силах, сможет формировать правительство и распускать парламент. Пост премьер-министра будет ликвидирован, число парламентариев увеличится.

В марте Эрдоган заявил, что рассматривает возможность вынести вопрос о вступлении Турции в ЕС на аналогичный всенародный референдум. Он напомнил, что стороны подписали соглашение об ассоциации в 1963 году, в 1987-м страна подала заявку на членство в объединении, однако соответствующие переговоры начались лишь в 2005 году.