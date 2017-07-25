"Почему покупка российских С-400 вызывает такое беспокойство? Каждая страна принимает необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Мы много раз обращались к США по схожему вопросу, но не достигли успеха. Мы начали строить планы насчет С-400. Наши ведомства проводят переговоры, и мы сделаем этот шаг", — приводит его слова Haberler.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что сделка между Россией и Турцией по поводу С-400 вызывает беспокойство США. Он отметил, что пока сделка по закупке российских комплексов Турцией еще не заключена.

"Если бы сделка была оформлена, то это вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне", — добавил Данфорд в интервью телеканалу NBC в рамках ежегодного Форума по безопасности в Аспене (штат Колорадо), передает турецкое агентство Anadolu.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поставил под вопрос возможность совместимости С-400 с техникой НАТО. В свою очередь, представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турция должна объяснить свое намерение купить российские зенитно-ракетные комплексы.

До этого помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин сообщил, что контракт на поставку Турции С-400 согласован. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов 19 июля проинформировал, что республика часть средств на покупку ЗРС, по всей видимости, возьмет в долг у РФ, передает ТАСС.

Переговоры по закупке новейших российских систем ПВО Анкара анонсировала еще в конце прошлого года. 18 ноября министр обороны Турции Фикри Ишик в интервью телеканалу NTV рассказал, что Турция ведет переговоры с Россией о потенциальной покупке систем противовоздушной обороны С-400.

Reuters тогда отмечал, что после отмены в 2015 году тендера на закупку систем ПРО дальнего действия на сумму на 3,4 млрд долларов Турция поставила своей целью развитие национальной системы противоракетной обороны.

Тогда же глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Александр Фомин рассказал "Интерфаксу", что ​вопрос о поставках систем ПВО для Турции есть "в повестке дня" российско-турецкого военно-технического сотрудничества. Он пояснил, что когда речь идет "о больших системах ПВО", то о них уже можно говорить как о противоракетных системах.

О переговорах РФ и Турции по поводу ЗРК сообщалось в феврале 2017 года. В конце апреля министр обороны Турции Фикри Ышик заявил, что Москва и Анкара вышли на завершающий этап сделки, не вдаваясь в подробности.

Вопрос вновь поднимался на майской встрече президентов Турции и РФ Реджепа Эрдогана и Владимира Путина в Сочи. Была информация, что Россия готова поставить Турции четыре дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 по цене 500 млн долларов за дивизион.

1 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова поставить в Турцию зенитно-ракетные комплексы С-400. Cтороны договорились по техническим аспектам заключения контракта на поставку С-400. Для этого делегация "Рособоронэкспорта" ездила в Турцию для обсуждения деталей сделки, но контракт не был подписан. В июле министр нацобороны Турции Фикри Ишик заявил, что переговоры с Москвой по закупке систем С-400 находятся на завершающей стадии.

Решение Турции приобрести российские комплексы является свидетельством разочарования Анкары в своих американских и европейских партнерах. Об этом заявил агентству Bloomberg эксперт московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко. В то же время, по его мнению, пока российской стороне в рамках этого соглашения не будет выплачен "аванс" и не начнется сборка С-400​, "нельзя быть уверенными в чем-либо".

Ранее эксперты, опрошенные изданием РБК, утверждали, что вероятность того, что сделка состоится, крайне мала. Во-первых, Турция не может себе позволить покупку комплексов. Кроме того, страна является членом НАТО и не может закупать стратегические системы вне блока.

Газета "Коммерсант" отмечала, что заключение контракта по поставкам в Турцию российских С-400 сопряжено с большими трудностями. Присутствует и неуверенность российских переговорщиков в намерениях турецких коллег, и нежелание органов госбезопасности передавать столь серьезную систему в руки страны — члена НАТО.

Если сделка все же состоится, то это грозит осложнением отношений с НАТО как России, так и Турции, отмечает эксперты издания РБК. В то же время они не исключали, что Турция просто использует переговоры с Москвой, чтобы "выторговать у НАТО и ЕС более выгодные условия и продемонстрировать свою геополитическую и геостратегическую важность".

Business Insider отмечает, что ранее Анкара пыталась заключить соглашение о покупке систем противоракетной обороны у государственной китайской компании, однако отказалась от этих планов под давлением США, указавших на присутствие данной компании в санкционном списке в связи с предполагаемыми продажами ракет Ирану.