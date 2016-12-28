Накануне Эрдоган заявил, что у него есть доказательства причастности коалиции во главе с США к поддержке боевиков ИГ. "Это абсолютно ясно. У нас есть доказательства: изображения, фотографии и видеозаписи", — заявил турецкий лидер.

Заявление о предполагаемых связях международной коалиции с исламистами Эрдоган сделал через сутки после того, как через своего пресс-секретаря просил этот временный союз во главе с США помочь повстанцам, поддерживаемым Турцией, в битве с террористами за сирийский город Эль-Баб (провинция Алеппо).

Президент Турции накануне также обвинил США в оказании помощи партии сирийских курдов "Демократический союз" и боевому крылу этой партии — силам народной самообороны Сирии.

В Анкаре считают, что эти группировки связаны с Рабочей партией Курдистана, которая развернула вооруженной борьбы с властями на территории юго-восточных районов Турции. Турецкая авиация наносит удары по позициям курдских боевых группировок на территории Сирии в рамках операции "Щит Евфрата".