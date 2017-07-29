У Варшавы теперь есть месяц, чтобы дать ответ на официальное уведомление Брюсселя, говорится на сайте Еврокомиссии. В зависимости от ответа польских властей или его отсутствия Еврокомиссия может перейти к следующему этапу штрафной процедуры.

Ранее, 25 июля, президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, касающихся реформы судебной системы - закон об общих судах. В то же время глава государства наложил вето на два других законопроекта о резко критикуемой судебной реформе - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив это их противоречием Конституции. Таким образом президент отреагировал на многотысячные акции протеста, прошедшие по стране, и на угрозы санкций со стороны ЕС.

Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс приветствовал применение Дудой своего права вето. При этом он подчеркнул, что как только правительство начнет увольнять судей Верховного суда, Брюссель тут же начнет процедуру по 7 статье договора ЕС, предусматривающей санкции вплоть до лишения страны-нарушительницы права голоса.