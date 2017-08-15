"Евросоюз поддерживает совместную с партнерами дипломатическую работу, которая направлена на разрядку напряженной ситуации и полную, проверяемую и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова мирными и невоенными средствами", - заявила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в ночь на вторник, 15 августа, после встречи постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе. Экстренное заседание по ситуации вокруг КНДР комитета по политике и политике безопасности Евросоюза проходило во второй половине дня понедельника почти до полуночи.

По словам Могерини, "ЕС готов поддержать процесс, направленный на установление надежного и серьезного диалога Северной Кореи с международным сообществом до разрешения кризиса, который ставит под угрозу безопасность в Азии и во всем мире". Для этого, по мнению Могерини, Брюссель намерен расширить диалог с участниками переговоров так называемой "шестерки", пытавшейся с 2003 по 2009 год разрешить корейский кризис. В нее входили представители США, Китая, Японии, Южной Кореи, России и КНДР.

В то же время Евросоюз призвал КНДР воздержаться от дальнейших провокационных действий, которые бы усилили напряженность". В связи с ускорением Пхеньяном разработки своих ядерных и ракетных программ Могерини пригрозила КНДР новыми санкциями. По ее словам, Брюссель не исключает новых мер, соразмерных вызовам.