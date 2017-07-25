Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил выплатить шесть тысяч евро в качестве компенсации Темирлану Эскерханову, осужденному за убийство политика Бориса Немцова.

В материалах дела против России, которые рассматривал ЕСПЧ, было три поданных в 2016 году заявления — от Эскерханова, а также от получивших срок за то же преступление — Анзора и Шадида Губашевых. Они, в частности, жаловались на условия их содержания под стражей и длительность предварительного заключения.

Претензии Губашевых суд отклонил, поскольку было раскрыто содержание переговоров о досудебном урегулировании между братьями и российскими властями.

Жалоба Эскерханова была удовлетворена частично: ЕСПЧ установил, что имело место нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающееся условий содержания под стражей и транспортировки. Также суд увидел нарушение в том, что основания для задержания Эскерханова не были оперативно пересмотрены.

В декабре 2016 года "Коммерсантъ" писал, что замминистра юстиции России Георгий Матюшкин и ЕСПЧ заключили соглашение о досудебном урегулировании, в соответствии с которым Эскерханову выплачивается шесть тысяч евро, и он отзывает жалобу. В январе 2017-го стало известно, что Европейский суд по правам человека предложил России в досудебном порядке выплатить Губашевым 13 тысяч евро.

13 июля текущего года Московский окружной военный суд назначил Зауру Дадаеву — исполнителю убийства Немцова — наказание в виде 20 лет лишения свободы. Соучастникам дали сроки от 11 до 19 лет. Коллегия присяжных признала всех пятерых подсудимых виновными в совершении убийства по найму.

Политика застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.