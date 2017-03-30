В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге (Франция) завершилось рассмотрение иска, который подали несколько десятков гастарбайтеров из Бангладеш. Они стали жертвами расправы со стороны бизнесменов, когда работали в Греции. Мигранты подверглись массовому расстрелу, поскольку требовали у фермеров выплаты обещанных денег.

По решению суда 42 пострадавших гражданина Бангладеш получат компенсации в размере от 12 тысяч до 16 тысяч евро, пишет The Guardian.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено в апреле 2013 года в греческом городе Манолада на северо-западе Пелопоннеса. Там азиаты, работавшие сборщиками клубники, устроили акцию протеста, чтобы добиться погашения долгов по зарплате (работникам-нелегалам не платили больше пяти месяцев).

Конфликт с фермером и его охранниками закончился стрельбой по толпе из 200 человек. В итоге 35 гастарбайтеров получили ранения. Четверо из них были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Полицию на место происшествия вызвал по телефону один из мигрантов.

Ранее надсмотрщики убили двух собак, которых подкармливали мигранты. При этом злоумышленники говорили, что так же поступят и с батраками, если они вздумают возмущаться.

Подозреваемыми по уголовному делу о расстреле мигрантов проходили трое охранников. Двое из них стреляли по мигрантам из ружей, а один — из пистолета. Также под следствием оказался фермер Никос Вангелатос, которому подчинялись охранники. Вангелатос занимался тем, что экспортировал выращенные фрукты в Германию, Великобританию и Россию.

В итоге виновными были признаны только двое подчиненных фермера. Им инкриминировали вооруженное нападение и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Греческая Фемида назначила обоим стрелкам наказание в виде 17 лет 7 месяцев и 8 лет 7 месяцев лишения свободы. Осужденные обжаловали приговор, а потому были освобождены из-под стражи. Фермер же и еще один фигурант вообще были оправданы. Интересы Вангелатоса защищала целая команда адвокатов, в том числе лучшие специалисты в сфере уголовного права.

Защитой прав расстрелянных граждан Бангладеш занималась международная организация Amnesty International. Ее сотрудники довольны решением Страсбургского суда. "Мы надеемся, что власти Греции извлекут уроки из нашей работы и поймут, какую важную роль мы играем в развитии греческой экономики", — сказал сотрудник правозащитной организации Моршед Чоудхури.

В период сезонных сельскохозяйственных работ (между октябрем и июлем) в Маноладу съезжаются около 6 тысяч мигрантов, в том числе граждане Египта, Румынии, Болгарии и Албании. Но больше всего на клубничных плантациях работает выходцев из Бангладеш, которых отличает превосходная сноровка, трудолюбие и производительность труда. Они быстрее всех способны заполнить ящик собранной клубникой.

Плата за этот труд столь мизерна, что сами греки отказываются работать на таких условиях, даже несмотря на экономический кризис и высокую безработицу.

С другой стороны, фермеры Манолады получают высокие прибыли и передвигаются на дорогостоящих автомобилях. "Это бизнес, приносящий миллионы евро дохода. Здесь многие сколотили себе на этом состояние", — говорил местный антифашист Димитрис Пеппас.