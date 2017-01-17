ЕСПЧ удовлетворил иски 45 граждан США и 27 сирот из России, поданные против "закона Димы Яковлева". ЕСПЧ вынес решение по 16 жалобам граждан США. Им присуждена компенсация в размере 75 тысяч евро.

Авторы жалоб собирались усыновить детей из России и уже начали оформлять необходимые документы. Однако они не смогли завершить процедуру из-за вступления в силу "закона Димы Яковлева" с 1 января 2013 года, передает Newsru.com.

Суд признал, что "закон Димы Яковлева" дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей, то есть нарушает статью 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд ЕСПЧ согласился с выводом о том, что "закон Димы Яковлева" неправомерно дискриминировал будущих родителей. Согласно решению суда Россия должна выплатить каждой семейной паре, которая не смогла оформить усыновление в конце 2012 года, компенсацию в 3 тысяч евро, а также 600 долларов судебных издержек.

"Закон Димы Яковлева" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года и вступил в силу с 1 января 2013-го. Принимавшийся как ответ на американский "акт Магнитского", он предусматривает запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон был назван по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.

Истцы, обратившиеся в ЕСПЧ, тогда находились в завершающей стадии процедур оформления усыновления детей, многим из которых требовалась специализированная медицинская помощь, говорится в сообщении на сайте суда, напоминает Русская служба Би-Би-Си.

После вступления закона в силу оформление документов на усыновление прекратилось. Заявители считают, что поскольку процедуры были доведены до финальной стадии, а они успели установить отношения с детьми, то запрет нарушил их право на семейную жизнь. Они попросили суд квалифицировать его проявление дискриминации и жестокого обращения с детьми, так как срыв усыновления лишил российских сирот медицинской помощи в США.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поддержал решение ЕСПЧ о признании "закона Димы Яковлева" дискриминирующим и заявил об удачном моменте для Москвы и США пересмотреть свои законодательные акты, сообщает "Интерфакс". Федотов напомнил, что в СПЧ с самого начала выражали сомнение по поводу адекватности запрета иностранного усыновления в ответ на принятый американскими властями "список Магнитского".

Президент России Владимир Путин ранее называл обоснованным запрет на иностранное усыновление. Однако в декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не изменил своего отношения к вопросу об усыновлении российских детей гражданами США.

Уполномоченная по правам человека Анна Кузнецова, которая вступила в должность в сентябре 2016 года, допускала, что Россия может при определенных условиях возобновить переговоры с США о корректировке "закона Димы Яковлева".