Эстония и Литва подписали соглашения с США о правовом статусе американских военнослужащих в этих балтийских странах. Они вступят в силу после ратификации в парламентах.

17 января посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл и министр обороны Эстонии Маргус Цахкна подписали договор о сотрудничестве в области обороны, сообщает эстонский DELFI.

На основе договора будет регулироваться правовой статус находящихся в Эстонии бойцов вооруженных сил США, членов их семей и контрактников. Договор также облегчит их деятельность здесь и улучшит благосостояние.

Договор не уменьшит исключительное право Эстонии допускать в страну бойцов вооруженных сил, военные самолеты и корабли США. По словам Маргуса Цахкна, договор призван усилить безопасность жителей Эстонии.

Договор о сотрудничестве в области обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA) дополняет соглашение между странами НАТО о статусе вооруженных сил (NATO SOFA). Эстония раньше заключала подобные соглашения, например, с Кувейтом и Германией.

Аналогичный документ об оборонном сотрудничестве подписали в Вильнюсе министр обороны Литвы Раймундас Кароблис и посол США в Литве Энн Холл, сообщает литовский DELFI.

По словам Кароблиса, "это исторический день в сфере оборонного сотрудничества между Литвой и США. Я убежден в том, что присутствие сил США является одним из важнейших факторов, позволяющих жителям Литвы чувствовать себя в сегодняшней ситуации безопаснее, и, я надеюсь, что постоянное присутствие сохранится и в будущем".

Посол США отметила, что подписанный договор "еще раз утверждает готовность обеих стран работать плече к плечу, укрепляя альянс НАТО". США с 2014 года дислоцируют в Литве роту своих военных, для участия в учениях также часто будет приезжать в Литву батальон из дислоцированной в Польше бригады.

Как сообщалось, соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере между США и Латвией было подписано 12 января в Риге.

Переговорщики стран Балтии и США старались достичь соглашения по договорам до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, потому что когда приступит к работе новая администрация, этот вопрос может быть отодвинут в самый низ повестки дня.

Двусторонние соглашения о сотрудничестве в области обороны, военных и дипломатах называются двусторонним договором SOFA, они готовятся по инициативе США. Эти соглашения определяют статус военнослужащих США и членов их семей. В соответствии с соглашением, США предоставляется право судить совершивших преступления военных, но предусматривается исключение — что страны Балтии могут перенять юрисдикцию в особенно важных для них вопросах. Соглашение также предусматривает право США пользоваться определенными военными объектами, хотя они остаются собственностью стран Балтии.