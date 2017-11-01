В Эстонии расследуется личность мужчины, скончавшегося от ранения при задержании полиции после того, как угрожал прохожим двумя ножами в центре Таллина. Выяснилось, что ранее он публично оголялся перед зданием Рийгикогу, а его последние посты в соцсетях настораживают.

Как сообщалось, 31 октября около 11 часов дня поступило сообщение, что в центре Таллина по улице Харью идет мужчина с двумя ножами в руках. Сотрудники правопорядка приказали ему положить нож на землю. Полиция сделала три предупредительных выстрела и один выстрел непосредственно в нападавшего. Мужчина получил тяжкие повреждения, был доставлен в больницу, где позже скончался. На теле у мужчины были написаны маркером какие-то слова, в частности, слово "дурак" по-эстонски.

По данным эстонского Delfi, скончавшийся мужчина — 33-летний Яанус Кяэрманн, гражданин Эстонии, брат Кристо Кяэрманна, соучредителя и управляющего всемирно известной компании Transferwise. В социальных сетях есть фотографии, где мужчина в апреле этого года голым позировал перед зданием Рийгикогу (эстонский парламент).

За сутки до трагических событий мужчина активно публиковал в соцсетях странные сообщения, смысл которых состоит в том, что ЦРУ за всеми следит с помощью гамильтоновского искусственного интеллекта, а все люди запрограммированы и контролируются государством.

В ночь на 30 октября Яанус Кяэрманн объявил, что вся его семья мертва, и просил обратить на это внимание. "Исследуйте картину с лошадью, там есть много всего. Надеялся, что семью пощадят, но видимо, нет. Жестоко", — писал он, отметив по английски: "Кажется, последней вечери не будет".

По словам знакомых Кяэрманна, его действия стало для них сюрпризом: мужчина был из приличной семьи и такое поведение невозможно было предугадать.

По словам аналитика защитной тактики Департамента полиции и погранохраны Эстонии Армина Сааритса, в подобных случаях полицейским "не поможет газ, телескопическая дубинка или физическая сила. Действовать следует решительно, быть готовым применить оружие, направить оружие на угрозу и при необходимости произвести решающий выстрел".

"Выстрелы мы производим как правило в грудь, потому что процент попадания туда выше. В кризисной ситуации сложно попасть в ногу или в руку. И если пуля попадет в ногу, то будем учитывать, что в ноге есть артерии, попадание в которые может стать причиной смерти. Наша цель — все-таки предотвратить нападение, а не убить человека", — цитирует Сааритса эстонский Delfi.

Мы всегда предупреждаем: я применю огнестрельное оружие, если вы не прекратите нападение. В данном случае был виден предшествующий приказ: положи нож на землю, ложись. Его не послушались, и поэтому для предотвращения опасного нападения пришлось применить оружие", — отметил аналитик.

Сааритс полагает, что в такой ситуации электрошоковое оружие было бы более эффективным, и в следующем году у полицейских появится первое электрошоковое оружие.