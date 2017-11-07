Сотрудники эстонской Полиции безопасности (КаПо) на погранпункте Нарва задержали направлявшегося в Россию мужчину, который, согласно подозрениям, является агентом ФСБ.

6 ноября Харьюский уездный суд по ходатайству прокурора заключил подозреваемого под стражу, сообщает эстонский портал Delfi.

Мужчина является гражданином РФ и подозревается в направленной против ЭР деятельности ненасильственного характера и подготовке киберпреступления. Целями его деятельности должны были стать госучреждения Эстонии.

"Деятельность в качестве агента спецслужб иностранного государства против Эстонской Республики, несомненно, является тяжким преступлением, и мы постараемся максимально быстро выяснить все важные детали", — сказала эстонский государственный прокурор Инна Омблер. "Сейчас, не вдаваясь в подробности, могу сказать, что наибольший ущерб удалось предотвратить", — добавила она.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Расследование ведет Полиция безопасности Эстонии (КаПо) под руководством Государственной прокуратуры.

В мае этого года в Эстонии Харьюский уездный суд признал виновным 30-летнего Артема Зинченко в преступлении против Эстонской Республики и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Согласно обвинениям, Главное разведывательное управление РФ (ГРУ) завербовало Зинченко в 2009 году, и начиная с 2013 года до своего задержания он участвовал в агентурно-оперативной работе ведомства, направленной на подрывание безопасности Эстонии.