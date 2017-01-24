По словам премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса, в состоящей из трех партий нынешней правительственной коалиции нельзя добиться серьезного прогресса в решении проблемы безгражданства, передает rus.err.ee

Ратас в интервью журналистке "Радио Свобода" Марии Кугель, отвечая на вопрос о русскоязычных избирателях, заметил, что у части населения Эстонии нет гражданства, но сейчас в правительственной коалиции три партии и большие шаги в этом направлении предпринять нельзя.

При этом премьер-министр Эстонии считает, что вопрос о гражданстве будет играть важную роль на следующих выборах.

"Во-первых, все жители Эстонии важны для нашей партии независимо от того, говорят ли они по-русски или по-эстонски. Я очень хорошо знаю, что есть проблема, касающаяся гражданства — у многих людей в Эстонии т. н. серые паспорта. Мы считаем ненормальной ситуацию, когда у жителей страны нет гражданства, и один пункт в нашей программе говорит, что все люди, которые прожили здесь более 25 лет, должны получить эстонский паспорт", — сказал он.

"Но мы все знаем, что сейчас в коалицию входят три партнера, и этого сейчас добиться невозможно. Это может стать конкретной целью на следующих парламентских выборах. Но и сейчас вместе с новой коалицией мы делаем маленькие шаги. Например, в семье, где у родителей разные паспорта — серый паспорт и паспорт другого государства — дети могут получить эстонский паспорт", — пояснил Ратас.