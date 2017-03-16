В Европе приветствовали итоги голландских выборов, уверенную победу на которых одержала правящая правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) нынешнего премьера Марка Рютте, опередившая Партию свободы (PVV) Герта Виледрса.

Французский президент Франсуа Олланд "тепло поздравил Марка Рютте с его явной победой над экстремизмом", говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Нидерланды! Нидерланды! Вы — чемпионы!… Поздравляю с великолепным исходом выборов", — написал в "Твиттере" глава аппарата канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Альтмайер.

По итогам подсчета более 95% голосов, VVD выиграла 33 парламентских кресла из 150 — на восемь меньше по сравнению с предыдущим созывом. Крайне правая Партия свободы Герта Вилдeрса, которой предрекали успех на нынешних выборах, заняла второе место, получив 20 мест — на пять больше, чем в прошлый раз.

Эти парламентские выборы отличались необычайно высокой явкой, рекордной за последние 30 лет — более 80%. По словам аналитиков, это могло сыграть на руку проевропейским и либеральным партиям.

Против "вредного популизма"

Действующий премьер Марк Рютте провозгласил, что Голландия проголосовала против "вредного популизма", другими проявлениями которого в мире он назвал "брексит" и победу Дональда Трампа на выборах в США. "Мы хотим придерживаться нынешнего курса — безопасности, стабильности и процветания", — сказал Рютте.

Герт Вилдерс выразил некоторое разочарование исходом голосования, однако заявил, что результатами партии все равно можно гордиться. "Мы получили 19, возможно, 20 кресел, и это не 30, как я надеялся. Я бы предпочел, чтобы у нас было 30, а у [партии] премьер-министра Рютте — 20. Но мы — среди победителей, у нас на четыре места больше, и я вас уверяю — весна патриотов начнется", — добавил политик, прославившийся многочисленными скандальными заявлениями.

В ходе предвыборной кампании Вилдерс обещал вывести Голландию из Евросоюза, закрыть все мечети и запретить Коран.

Облегчение в связи с поражением Партии свободы выразил и глава Европарламента Мартин Шульц. "Мы должны продолжить бороться за открытую и свободную Европу!" — написал он в "Твиттере".

Во Франции, где в апреле пройдут президентские выборы, представители конкурирующих партий отреагировали по-разному. Один из главных фаворитов — центрист Эммануэль Макрон — написал: "Нидерланды показывают нам, что прорыв крайне правых — не предрешенный исход, и сторонники прогресса наращивают силу".

А генеральный секретарь крайне правого "Национального фронта", от которого баллотируется Марин Ле Пен — основной соперник Макрона, заявил, что для партии Вилдерса это все равно успех.

Всеобщие выборы в этом году пройдут и в Германии: там позициям партии Ангелы Меркель угрожает популистская "Альтернатива для Германии", которая впервые может завоевать места в парламенте.

Как будет выглядеть новый парламент?

В парламент Нидерландов, как правило, проходит множество партий, ни одна из которых не набирает абсолютного большинства, так что все правительства страны на протяжении уже более 100 лет оказываются коалиционными. Перед выборами все партии страны отказывались вступать в коалицию с Вилдерсом.

По предварительным данным, третье место разделяют партии "Христианско-демократический призыв" и леволиберальная "Демократы 66" — у обеих пока по 19 мест. "Зеленые левые" завоевали 14 мест — на 10 больше, чем в прошлый раз.

А младший партнер в нынешней правящей коалиции — Партия труда — потерпела историческое поражение, потеряв 29 и выиграв всего девять мест. Переговоры о формировании коалиции могут занять недели, а то и месяцы.