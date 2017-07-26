Ряд положений подготовленного документа противоречит основным правам граждан, закрепленным в законодательстве ЕС, в частности, праву на частную жизнь и защиту личных данных.

Европейский суд в Люксембурге наложил запрет на заключение соглашения между ЕС и Канадой об обмене данных авиапассажиров. Целый ряд положений подготовленного документа нарушают основные права граждан, предусмотренные европейским законодательством, и в нынешней форме соглашение не может быть заключено, говорится в подготовленной судом экспертизе, результаты которой были оглашены в среду, 26 июля.

В частности, планировавшееся соглашение нарушает право на частную жизнь и право на защиту личных данных, сочли судьи. По их мнению, в своей сумме данные об авиапассажирах позволят, среди прочего, получать информацию об отношениях между двумя и более людьми, финансовом положении пассажиров, особенностях их питания и состоянии их здоровья.

Вместе с тем суд указал, что при соблюдении основных прав граждан возможна передача, хранение и использовании данных об авиапассажирах. Так, по его мнению, подобное соглашение должно содержать пункт о том, что соответствующая информация может храниться только в специальных базах данных, которые Канада использует в контексте борьбы с терроризмом и организованной международной преступностью.

Могут быть пересмотрены другие соглашения

Брюсселю и Оттаве теперь придется переработать проект соглашения с учетом замечаний высшей судебной инстанции Евросоюза. Кроме того, возможно, будут пересмотрены уже заключенные соглашения об обмене данными авиапассажиров с США и Австралией, а также директива ЕС о хранении информации о клиентах авиакомпаний.

Экспертиза была подготовлена Европейским судом по поручению

Европарламента. Проект соглашения с Канадой предусматривает обмен с властями в Оттаве широкого перечня сведений об авиапассажирах, которые авиаперевозчики получают в ходе продажи билетов и регистрации на рейсы. Помимо имен, фамилий и адресов пассажиров, это данные о багаже, местах в самолете, информация о платеже и кредитных картах. Данные предполагалось хранить в течение пяти лет.