"В преддверии и во время сегодняшних событий в рамках "Дня воли", несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, реакция служб безопасности была беспорядочной и неподобающей", — отмечается в документе.

ЕС указывает, что "такие репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Белоруссией политике демократизации и ее международным обязательствам".

"Шаги, предпринимаемые Белоруссией в соблюдение всеобщих основополагающих свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений Европейского Союза с этой страной", — подчеркивается в заявлении.

Евросоюз призвал освободить "всех недавно задержанных мирных граждан".

Ранее белорусские силовики пресекли акцию оппозиционеров в Минске и провели массовые задержания. В День воли, 25 марта, оппозиция отмечает годовщину провозглашения Белорусской народной республики в 1918 году. Сейчас к этой дате решили приурочить акцию протеста против "налога на тунеядство". Ранее выступления против этой нормы прошли в Гомеле, Могилеве, Бресте, Витебске и Минске.