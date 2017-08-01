"Несомненно, конкурс песни "Евровидение-2017" в Киеве омрачили несколько нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к возможному переносу мероприятия за пределы Украины, принимающей страны", — говорится в заявлении.

В Европейском вещательном союзе (ЕВС) подчеркнули, что "самой неприятной проблемой" конкурса в этом году стал запрет на въезд на Украину российского представителя Юлии Самойловой из-за ее посещения Крыма уже после присоединения к России.

Отмечается, что из-за этого пришлось внести ряд изменений и поправок в регламент предстоящих конкурсов. Так, в соответствии с новыми правилами, национальные вещатели теперь не должны будут включать в свои делегации лиц, которым ограничен въезд в страну-хозяйку "Евровидения".

Изменения коснулись и графика подготовки к Евровидению — теперь ЕВС оставляет за собой право в случае задержек передать право организации конкурса другому вещателю.