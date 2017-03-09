Как сообщает полиция штата Квинсленд, 42-летний мужчина представлялся Бибером и просил детей присылать ему откровенные фотографии.

По данным правоохранительных органов, мужчина использовал для общения с детьми различные онлайн-платформы, в том числе "Фейсбук" и "Скайп".

Помимо обвинений в сексуальном домогательстве к несовершеннолетним, мужчине предъявлены обвинения в трех изнасилованиях.

Инспектор полиции Джон Роуз призвал юных фанатов Джастина Бибера и их родителей проявлять бдительность.

"Тот факт, что так много детей могли всерьез поверить, что они общаются со знаменитостью, подчеркивает необходимость серьезного обдумывания методов, с помощью которых мы обучаем наших детей безопасности в сети", - сказал Роуз.

Представитель полиции также добавил, что мужчина, скорее всего, общался с детьми из разных стран. Обвиняемый предстанет перед судом в Брисбене 6 апреля.

Джастин Бибер -популярный канадский певец. Свой первый альбом он выпустил в 2010 году в 16-летнем возрасте. В дальнейшем он записал еще три студийных альбома, принесшие ему большую популярность у молодежи.

Настоящий Джастин Бибер тоже регулярно привлекал внимание правоохранительных органов. В частности, певца, которому сейчас 23 года, подозревали в драке с водителем лимузина и в вождении в нетрезвом виде.