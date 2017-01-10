Также Коми уточнил, что атакованные домены республиканцами больше не используются. Он добавил, что у американской разведки есть данные курирования этих кибератак на государственном уровне.

В то же время, глава ФБР подчеркнул, что нет никаких данных о каком-либо влиянии "российских кибератак" на кампанию избранного президента США Дональда Трампа.

В начале января 2017 года Трамп в своем твиттере заявлял, что Национальный комитет Демократической партии небрежно относился к безопасности и своим документам, из-за чего хакером удалось похитить информацию из его систем.

Ранее сообщалось о том, что "российские хакеры" пытались взломать компьютерные системы национального комитета Республиканской партии США, но не смогли пройти защиту.