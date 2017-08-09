Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с расследованием спецпрокурора по России.

По данным издания, обыск был проведен 26 июля в доме политтехнолога в городе Александрия штата Вирджиния, недалеко от Вашингтона. ФБР получило ордер на обыск и изъяло документы и другие материалы.

Отмечается, что обыски прошли на следующий день после того, как Манафорт по собственному желанию пришел на слушания комитета сената по разведке.

Люди, знакомые с ходом обыска, рассказали WP, что изъятые документы включали и те, которые Манафорт уже передал конгрессу.

Один из советников, близкий к Белому дому, подчеркнул изданию, что "если ФБР желало получить документы, можно было просто попросить", и Манафорт бы их передал.

25 июля Манафорт дал показания в комитете сената по разведке США. По словам источников в сенате, его показания касались исключительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой в июне 2016 года.

Встреча прошла в июне 2016 года в башне Трамп-тауэр в Нью-Йорке. На ней также присутствовали зять Трампа и его советник Джаред Кушнер и сын американского лидера Дональд Трамп-младший.

Трамп-младший сообщил, что пришел на встречу в надежде получить компромат на соперника отца по президентским выборам — Хиллари Клинтон. Однако тема в итоге не поднималась.