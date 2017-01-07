Об этом заявил спецагент ФБР в Майами Джордж Пиро. По его словам, подозреваемый — 26-летний Эстебан Сантьяго — согласился сотрудничать со следователями во время допроса, который длился несколько часов.

Как сообщает телеканал CNN, подозреваемый "прибыл сюда (в аэропорт. — "Газета.Ru") специально для совершения этой ужасной атаки". По словам Пиро, пока не установлено каких-либо мотивов совершения нападения.

В ФБР продолжают рассматривать разные версии, в том числе и террористическую. "Мы ничего не исключаем", — подчеркнул агент ведомства.

В результате стрельбы 6 января в аэропорту города Форт-Лодердейл, штат Флорида, погибли пять человек, еще 45 получили ранения. В атаке подозревается 26-летний Эстебан Сантьяго, который был задержан.