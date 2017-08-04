Иск подан в Люблинский суд Москвы. В иске уточняется, что в интернете ответчиками размещены статья и видеофильм, отдельные части которых относятся к деятельности фонда, но содержат сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию заявителя.

Фонд просит суд обязать ответчиков опровергнуть фразы, из которых следует, что фонд является участником преступной схемы и коррупционной сети, а также фразы о том, что фонд не осуществляет реальной благотворительности, а использует ее как прикрытие незаконной деятельности.

По словам представителя истца, мнение "Соцгоспроекта" подтверждается лингвистическим заключением, из которого следует, что распространенная Навальным и ФБК информация имеет негативный характер, а также форму явного и скрытого утверждения.

Накануне Симоновский суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 300 тысяч рублей за призывы к участию в "агитационном субботнике" 8 и 9 июля. По аналогичному делу также были оштрафованы глава предвыборного штаба оппозиционера Леонид Волков (300 тысяч рублей) и координатор московского штаба Николай Ляскин (250 тысяч рублей). По версии следствия, Навальный, Волков и Ляскин при помощи YouTube призывали к участию в "скрытой форме публичного мероприятия" — раздаче листовок.

В конце июня "Соцгоспроект" подал досудебную претензию к Навальному и Фонду борьбы с коррупцией (ФБК). В претензии требовалось удалить фрагменты видео из расследования ФБК "Он вам не Димон", напоминает gazeta.ru.

ФБК опубликовал расследование "Он вам не Димон" о "тайной империи" Медведева 2 марта. В материале говорилось об элитной недвижимости, земельных участках, яхтах, агрокомплексах и винодельнях, по данным ФБК принадлежащих премьеру.

Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК через месяц после его публикации. Он назвал расследование "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей, информирует Newsru.com.

В апрельском интервью однокурсник премьер-министра РФ Илья Елисеев, руководящий "Соцгоспроектом", пообещал подать в суд на Навального. Тогда он подтвердил, что иногда видится с Медведевым, но настаивал, что не является его "завхозом".

ФБК в своем расследовании рассказал, что бизнесмен Алишер Усманов передал фонду "Соцгоспроект" принадлежавшую ему усадьбу в подмосковном Знаменском по договору дарения. В фонде пришли к выводу, что таким образом Усманов дал взятку Медведеву. По версии ФБК, роскошной резиденцией на Рублевке на деле распоряжается премьер. Уже после выхода расследования фонд в качестве свидетельства опубликовал договор пожертвования имущества Усмановым "Соцгоспроекту".

Усманов пытался опровергнуть информацию, содержащуюся в расследовании. Бизнесмен рассказал в интервью газете "Ведомости", что особняк в Знаменском был не подарком "Соцгоспроекту", а якобы фигурировал в трехсторонней сделке по обмену недвижимостью. По версии Усманова, он обменял принадлежавший ему особняк на Рублевке на 12 га земли рядом с его домом в подмосковном поселке Успенское, чтобы расширить свои владения. При этом Усманов говорил, что полученный им участок находился в собственности "Соцгоспроекта".

Впоследствии Елисеев представил другую версию сделки. По его словам, 12 га, которые хотел получить Усманов, принадлежали компании "Группа ист инвест". Как утверждал Елисеев, "Соцгоспроект" отказался от реализации девелоперского проекта по строительству коттеджного поселка на этом участке в обмен на усадьбу в Знаменском. В результате сделки 12 га были переданы Усманову, а усадьба в Знаменском — "Соцгоспроекту".

Навальный в своем ролике от 17 апреля объяснил, почему считает заявления и Усманова, и Елисеева ложью. Оппозиционер подтвердил, что в 2010 году Усманов действительно расширил свои владения в Успенском на 12 га. При этом из данных Росреестра следует, что землю бизнесмен купил у коммерческой фирмы "Ист инвест", а не приобрел у "Соцгоспроекта" в обмен на усадьбу в Знаменском. Таким образом становится неясно, почему Усманов подарил свою усадьбу не фирме, с которой заключил сделку о покупке участка, а "Соцгоспроекту".