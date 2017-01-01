В Берлине, который совсем недавно пострадал от террористической атаки на рождественской ярмарке, особо охранялась территория у Бранденбургских ворот. Там прошли самые массовые гуляния. Местные СМИ сообщают, что празднование прошло спокойно, за исключением одного инцидента: мужчина закричал в толпе "бомба". После этого он был задержан полицией.

Правоохранительные органы Кельна также представили концепцию безопасности, призванную не допустить повторения событий прошлой новогодней ночи, когда мигранты нападали на женщин. По городу расставили сотни временных камер видеонаблюдения.

А в Австрии полицейские раздали тысячи карманных тревожных кнопок. Там в прошлом году также были совершены нападения на женщин.