Фестиваль ЛГБТ-культуры Baltic Pride, который каждый год проходит в различных странах Балтии, состоялся в Эстонии в третий раз и завершился парадом секс-меньшинств. Шествие проходило по улицам Старого города.

Кроме радужных ЛГБТ-флагов в руках у участников шествия были флаги США, России, Германии, ЕС. Эстонского триколора замечено не было. "Россия будет свободной!" — скандировали некоторые собравшиеся.

Также был замечен один протестующий, державший в руках оскорбительный плакат. Его увела полиция. По словам пресс-секретаря полиции Сейко Куйка, мероприятие в целом прошло спокойно, но есть трое задержанных: двоих отправили в вытрезвитель, одного — в участок.