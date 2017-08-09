По информации dpa, мужчина был задержан на автотрассе, ведущей от Парижа на север Франции. Он вел машину, находившуюся в розыске в связи с утренней атакой.

По данным информагентств, подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен полицейскими. Как уточняет AFP, речь идет о мужчине 1980 года рождения.

Преднамеренный наезд на солдат

Нападение в пригороде Парижа утром 9 августа было совершено в тот момент, когда военные покидали здание казармы. Мужчина на автомобиле въехал в группу солдат. Военнослужащие входили в состав антитеррористического подразделения Sentinelle, сформированного для патрулирования улиц после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже в 2015 году. В результате атаки шестеро получили ранения, а нападавший скрылся с места преступления.

Как заявил мэр Леваллуа-Перре Патрик Балкани, у правоохранительных органов нет никаких сомнений, что речь идет "о преднамеренном акте".

Расследование инцидента взял на себя антитеррористический отдел французской прокуратуры. Как пояснили ее представители, дело открыто в связи с "попыткой убийства сотрудников" государственной службы безопасности, предпринятой с террористическими намерениями.