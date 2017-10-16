Российский художник-акционист Петр Павленский поджег здание Банка Франции в Париже. Фотографию опубликовал в своем профиле в твиттере фотограф Капуцин Анри.

По неподтвержденной информации, Павленский был задержан сотрудниками полиции.

L'artiste russe Pavlenski arrêté par la police à 4h10 après avoir mis le feu à la Banque de France @afpfr @franceinfo pic.twitter.com/rGhzMMqhFp

— Capucine Henry (@capucinema) 16 октября 2017 г.

Петр Павленский в 2016 году поджег здание Федеральной Службы Безопасности в Москве. Акция была посвящена суду над украинским режиссером Олегом Сенцовым. Павленский был приговорен к штрафу и выплате компенсации на общую сумму около миллиона рублей. Ранее акционист зашивал себе рот и прибывал собственные гениталии к мостовой на Красной площади.

В начале 2017 года Павленскеий уехал из России в связи с обвинением в сексуальном насилии со стороны актрисы Анастасии Слониной. В мае ему было предоставлено убежище во Франции.