ФОТО: коллапс в аэропорту Стамбула: из-за снегопада отменяют рейсы

Foto: AFP/Scanpix Начиная с пятницы, несколько авиакомпаний отменили сотни рейсов из аэропортов Стамбула Ататюрк и Сабиха Гекчен. Кроме того, многие рейсы из-за плохих погодных условий задерживаются. Во время каникул многие летят отдыхать, и зачастую их путь лежит через аэропорт Стамбула.

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