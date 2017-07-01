Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня принял участие в церемонии прощания с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем в Страсбурге.

Коль, который считается вдохновителем воссоединения Германии и одним из самых влиятельных сторонников европейской интеграции, умер 16 июня в возрасте 87 лет в своем доме в родном Людвигсхафене.

Гроб с останками видного политика, покрытый флагом ЕС, был доставлен для церемонии прощания в Страсбург, где расположен Европейский парламент.

На прощальной церемонии в честь Коля выступили нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент США Билл Клинтон, президент Франции Эммануэль Макрон, председатель Евросовета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Европарламента Антонио Таяни.

После торжественной церемонии останки Коля будут доставлены обратно в Германию, где бывшего канцлера похоронят в кафедральном соборе Шпайера.