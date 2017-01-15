Первая американская бронетанковая бригада прибыла в Польшу 14 января. Подразделение в составе 3500 солдат и офицеров, 87 танков, 400 автомобилей Humwee призвана укрепить восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

Торжественная встреча личного состава бригады прошла в польском городе Жагань. Здесь в 100 километрах от немецкой границы будет находиться штаб-квартира соединения и разместится основная часть бронетанковой бригады. Отдельные небольшие ее подразделения, помимо Польши, будут размещены по ротационному принципу в Эстонии, Латвии, Литве, а также в Венгрии, Румынии и Болгарии. Личный состав бригады и техника будет меняться каждые девять месяцев.

На центральных площадях Варшавы, Кракова и других городов прибытие американских военнослужащих встречали в торжественной обстановке - с оркестрами и осмотром военной техники. Deutsche Welle отмечает, что это особенный день в истории Польши: последний раз большая часть поляков приветствовала иностранных солдат на своей земле более 200 лет назад. Это была армия Наполеона.

Премьер-министр Польши Беата Шидло и другие представители высшего руководства страны вечером 14 января лично приветствовали американских солдат. "Я хочу поблагодарить вас за то, что вы с нами, и надеюсь, что вы запомните свое пребывание в Польше надолго", - заявила Шидло. Она также добавила: "Каждая польская семья должна чувствовать себя в безопасности. Обязанность польского государства, правительства - гарантировать эту безопасность, и сегодня мы сделали большой шаг вперед в этом направлении". Министр обороны Польши Антоний Мачеревич, в свою очередь, приветствовал американских солдат словами: "Мы ждали вас десятки лет!"

Североатлантический альянс на июльском саммите принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. В каждую из стран планировалось отправить около 1000 солдат в качестве гарантии их безопасности на фоне действий России на Украине. США будут командовать батальоном НАТО в Польше, Германия - в Литве, британцы - в Эстонии, а канадцы - в Латвии.

Против размещения батальонов Североатлантического альянса в странах Балтии и Польше протестует Россия. Государственные российские СМИ называют эти действия агрессивным наступлением. Deutsche Welle отмечает, что сама Россия с 2007 года Россия на своих западных рубежах или в соседней Беларуси проводит военные маневры, в которых участвуют десятки тысяч солдат. "Во время этих учений отрабатывается и нанесение ударов по Польше и Эстонии. На фоне конфликта России с Украиной это внушает небезосновательные опасения как Польше, так и балтийским государствам", - отмечает Deutsche Welle.