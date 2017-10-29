В Барселоне прошла масштабная демонстрация против отделения. Полиция сообщает о 300 тысячах участников, а организаторы утверждают, что собрали большее миллиона человек.

В Барселоне в воскресенье, 29 октября, прошла демонстрация сторонников единства Испании. Полиция сообщает о трехстах тысячах участников, а организаторы считают, что на улицы удалось вывести более миллиона человек. Марш прошел под лозунгом: "Каталония — это мы все". Ранее, 27 октября, парламент Каталонии объявил об отделении от Испании и создании независимого государства. За это решение проголосовало 70 из 135 депутатов парламента.

Между тем новые выборы в региональный парламент, которые пройдут 21 декабря, могут положить конец гегемонии сепаратистов. По последним данным опросов, за три поддерживающие независимость региона партии собираются проголосовать 42,5 процента избирателей, что соответствует 65 местам в парламенте. Для достижения абсолютного большинства сепаратистам необходимо, по меньшей мере, 68 мест.

Против "эскалации неподчинения"

Мадрид в субботу лишил полномочий правительство региона и распустил парламент Каталонии. Лишение полномочий должно предотвратить в Каталонии дальнейшую "эскалацию неподчинения", заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Исполнение обязанностей главы Каталонии возложено на заместителя Рахоя — Сорайю Саэнс де Сантамарию. Обязанности региональных министров будут исполнять главы соответствующих министерств Испании.

Отправленный в отставку глава Каталонии Карлес Пучдемон призвал жителей региона к "мирному сопротивлению Мадриду".

