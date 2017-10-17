ЧП произошло во вторник утром, 17 октября, на авиабазе "Торрехон-де-Ардос". Авария произошла во время взлета "из-за потери мощности". Пилот не успел катапультироваться. Сообщается, что погибшему летчику было 26 лет, он имел звание лейтенанта ВВС.

Причины, по которым пилот не смог благополучно поднять самолет в воздух, пока неизвестны. В сообщении Минобороны инцидент назван "несчастным случаем". Также в нем сказано, что более точные причины ЧП определит специальная техническая комиссия. После крушения самолет загорелся.

Это уже второе крушение военного самолета в Испании за несколько дней. Ранее, 12 октября, в стране разбился истребитель Eurofighter, возвращавшийся с парада по случаю Национального праздника страны. Пилоту также не удалось спастись.