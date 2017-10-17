Самолет F-18 ВВС Испании потерпел крушение на окраине столицы страны Мадрида, летчик погиб, сообщает сайт Министерства обороны страны.

ЧП произошло во вторник утром, 17 октября, на авиабазе "Торрехон-де-Ардос". Авария произошла во время взлета "из-за потери мощности". Пилот не успел катапультироваться. Сообщается, что погибшему летчику было 26 лет, он имел звание лейтенанта ВВС.

El piloto fallecido es el Teniente Fernando Pérez Serrano, soltero, de 26 años y natural de Murcia.https://t.co/NKjaV6F51u pic.twitter.com/wv4d9e1qrZ

— Ministerio Defensa (@Defensagob) October 17, 2017

Причины, по которым пилот не смог благополучно поднять самолет в воздух, пока неизвестны. В сообщении Минобороны инцидент назван "несчастным случаем". Также в нем сказано, что более точные причины ЧП определит специальная техническая комиссия. После крушения самолет загорелся.

Это уже второе крушение военного самолета в Испании за несколько дней. Ранее, 12 октября, в стране разбился истребитель Eurofighter, возвращавшийся с парада по случаю Национального праздника страны. Пилоту также не удалось спастись.