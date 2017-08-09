Наркотики таможенники обнаружили в тайниках, оборудованных в в прибывших из Эквадора устройствах. Приблизительная стоимость такого количества наркотиков на черном рынке — порядка 49 млн евро.

После проведения специалистами таможни анализа рисков было принято решение тщательно проверить прибывшие в Клайпедский порт из Южной Америки грузы. В первую очередь у литовских криминалистов-таможенников вызвал подозрение характер груза и его маршрут. Перевозились якобы литейные формы, предназначенные для производства пластиковых крышек, при этом груз в Литву был доставлен из Эквадора, а до того судно заходило в Колумбию и Гамбург.

Таможенники отмечают, что в Литве в последние годы задерживали грузы наркотиков именно из этих южноамериканских стран. Внутри литейных форм, в камерах охлаждения были обнаружены герметично упакованные и залитые силиконом пакеты с наркотиками. Всего найдено 576 упаковок с кокаином, каждая весом около 1600 г. Таким образом, общий вес обнаруженного — более 610 кг.

Сотрудники правоохранительных органов не сомневаются, что львиная доля наркотиков предназначалась для получателей из России. Литейные формы перевозились для зарегистрированной в Вильнюсе фирмы, директором которой является российский гражданин, имеющий вид на жительство в Литве. В настоящее время он проживает в России. Расследование ведется при сотрудничестве с таможенниками Франции и Германии.