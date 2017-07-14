В Литве после ливней рушится плотина в Бельмонтасе. Социал-демократы призывают спасать плотину, но Министерство охраны окружающей среды хочет ее снести. О помощи просят владельцы развлекательного комплекса Belmontas.

Парламентская фракция соцдемов сообщила об обращении к премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министру культуры Лиане Руоките-Йонссон и главе Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу в связи с разрушающейся плотиной.

В сообщении сказано, что плотина разрушается с декабря 2016 года. После того как из-за ливней уровень воды в реке поднялся больше чем на 1 метр, ситуация стала критической, плотина вот-вот обвалится.

"Министерство охраны окружающей среды затянуло с вопросом восстановления плотины, даже хочет ее снести. Однако усилиями активных граждан плотина была спасена и внесена в реестр объектов культурного наследия", — указали соцдемы.

"Если бы не было плотины, не было бы этого комплекса — я бы его не строил. Пусть Министерство охраны окружающей среды покажет хоть один случай, когда подобные плотины были снесены в исторических местах, такого нет нигде в мире. Это уникальная местность", — сказал владелец комплекса Belmontas Анупрас Мишейкис.