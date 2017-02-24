Торжества по случаю 99-летней годовщины Эстонской Республики начались 24 февраля в 7:33 с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман в Таллине. Затем перед народом выступили спикер парламента Эйки Нестор и архиепископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийльма.

После парада главнокомандующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас сказал Delfi, что мероприятие прошло успешно. Он отметил, что погода была хорошая и все справились. Террас также передал свое пожелание эстонскому народу: "Верьте в свое государство, это вечное могучее государство!"

А Керсти Кальюлайд поздравляла пришедших посмотреть его людей с годовщиной республики: президент радостно пожимала им руки и принимала поздравления.

Репетиция парада