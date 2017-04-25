На эстонской авиабазе Эмари во вторник 25 апреля приземлились два новейших истребителя пятого поколения F-35 А Lightning II и сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 Stratotanker.

"США продемонстрировали сегодня, что их новейший истребитель пятого поколения готов защищать небо альянса", — заявил командующий эстонскими ВВС полковник Яак Тариен. По его словам, ценность прибытия в Эстонию истребителей пятого поколения повышает то, что прежде истребители этого типа никогда не приземлялись вне авиабаз США.

Два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35 А Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика и являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, которые постоянно входят в эскадрильи 34 и 466 в штате Юта. Сопровождающий их транспортно-заправочный самолет KC-13 Stratotanker входит в состав Королевских ВВС Великобритании.

Истребители F-35 прибыли в Европу в середине апреля, чтобы участвовать в различных учениях вместе с европейскими союзниками. По сообщениям ВВС США, истребители F-35 А планируется постоянно дислоцировать в Европе с начала 2020 года.

F-35 развивает скорость более 1900 км/час, вооружение самолета состоит из авиационной четырехствольной пушки типа Gatling GAU-22/A калибра 25 мм, двух ракет типа воздух-воздух и двух ракет воздух-земля. Дополнительно истребитель может нести под крылом еще две ракеты или бомбы.