По словам Грассли, помощники Клинтон, вероятно, имели доступ к секретным документом и после того, как экс-госсекретарь заявила в 2015 году, что она будет баллотироваться в президенты. Сенатор отмечает, что доступ к документам был получен под предлогом работы над мемуарами Клинтон, однако политик указывает, что он смог проверить эту информацию только после ухода администрации Обамы.

"Я неоднократно спрашивал Госдепартамент, отменен ли доступ (к секретным документам. — RNS) для Клинтон и ее помощников, на что получал отказ от администрации Обамы", — написал Грассли в письме к Тиллерсону.

"Недавно Госдепартамент проинформировал (юридический. — RNS) комитет, что шесть дополнительных сотрудников госсекретаря Клинтон были назначены ее ассистентами в качестве научных сотрудников, что позволило им сохранить доступ после ухода из Госдепа", — добавил сенатор.

Fox News отмечает, что телеканалу пока не удалось получить комментарий по этому вопросу от Хиллари Клинтон.