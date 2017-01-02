"Наши самолеты продолжают наносить удары. Вчера [1 января] они нанесли новый удар по ИГ в Пальмире, поскольку наш единственный враг — это ИГ", — заявил глава Французской республике на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

По словам Олланда, необходимо создать правительство, которое объединило бы всю Сирию.

В конце марта 2016 года сирийская армия при поддержке России освободила Пальмиру от боевиков ИГ. Российские специалисты после участвовали в разминировании города. Террористы вновь заняли Пальмиру 11 декабря после отступления правительственных сил. Армия и ополченцы перед своим отходом смогли эвакуировать 80 процентов жителей.