Восемь подозреваемых обвиняются в подготовке нападений на политиков, мечети и представителей меньшинств. Одной из целей был, судя по всему, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон.

Суд в Париже в воскресенье, 21 октября, открыл расследование в отношении восьми членов правоэкстремистской группировки, подозреваемых в терроризме. Семеро из них останутся под стражей, в то время как 17-летний подросток помещен под особый надзор. Все они подозреваются в подготовке нападений на политиков, мечети и представителей меньшинств, сообщили источники в органах юстиции.

Прокуратура ходатайствовала об открытии формального расследования 20 октября. Под следствием оказались трое несовершеннолетних в возрасте 17 лет и пятеро взрослых в возрасте от 18 до 29 лет. В числе их целей были, судя по всему, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон и пресс-секретарь правительства Кристоф Кастанэ.

Правоохранительные органы 17 октября задержали 10 человек. Они входили в окружение молодого человека, который уже находится в СИЗО и в отношении которого уже ведется расследование по делу о терроризме. Двое из тогда задержанных были выпущены на свободу без предъявления обвинений.

Эти задержания вызвали обеспокоенность во Франции, в частности, потому, что находившиеся под угрозой высокопоставленные политики, несмотря на ведущееся расследование, не были предупреждены о том, что на них планируется нападение.