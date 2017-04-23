23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. В центре внимания общества - идеи кандидатов по поводу будущего единой Европы, экономических проблем в стране, а также безопасности и борьбы с терроризмом.

Выборы во Франции - одной из ключевых стран Евросоюза - считаются определяющими для будущего всей единой Европы. Позиции евроскептиков в стране за последние годы заметно укрепились, разочарование в связи с экономическими проблемами, а также ситуацией с безопасностью и беженцами постоянно растет. Один из лидеров президентской гонки, Марин Ле Пен, выступает за выход страны из ЕС, жестко критикуют ситуацию в Европе и другие кандидаты. Deutsche Welle обобщает информацию о выборах во Франции.

Второй тур выборов, куда выйдут два кандидата с наибольшим числом голосов, состоится 7 мая.