"Мы приехали на рыбалку в области города Мец, на лодочке добрались до середины реки. У нас с собой были рыбки весом в 0,5-1,5 килограмма — для ловли на живца, чтобы увеличить шансы на большой улов", — рассказал один из рыбаков Ренцо Чиалфи.

Трое французов потратили около 30 минут, чтобы вытащить сома на борт лодки. После того, как мужчины сделали фотографии с уловом, то выпустили рыбу в естественную среду обитания.

Сомы могут вырастать до пяти метров в длину. Вес такой особи может составлять около 400 килограммов. Сомы питаются мелкими ракообразными, насекомыми и мальками рыб.

В Латвии на данный момент рекордом является пойманный в 2010 году сом длиной 2,42 метра и весом 84 килограмма. Он попался рыбакам в Даугаве в районе Плявиньской ГЭС.

В июне этого года житель Клинтайне Янис Ритумс в местечке Ритери выловил в реке Даугава сома длиной 2,23 метра и весом в 69 килограммов. Кстати, в прошлом году на этом же месте Янис Ритумс поймал сома примерного таких же размеров.

"Я индивидуалист, рыбачу для собственного удовольствия, в соревнованиях не участвую. Поставил сачок и каждый день ходил его проверять. Когда в очередной раз пришел, то понял, что в него попало нечно огромное. Сом к тому моменту уже устал — когда затаскивал его в лодку, он особо не сопротивлялся", — рассказал Ритумс, у которого имеется право добывать рыбу для своих нужд при помощи одного садка в Плявиньском водохранилище.

В Литве в 2013 году в Каунасском водохранилище рыбак-любитель поймал сома весом 76 кг и длиной 227 см. В Каунасском водохранилище ловили и больших сомов. Так, в 2008-м рыбаки поймали сома длиной 230 см и весом 83,250 кг и продали за 1000 литов хозяевам местного кафе. А в далеком 1945 году у Русне в сети литовских рыбаков попался сом весом 95 кг.