Африканец был задержан случайно недалеко от городского автовокзала. На него среагировала служебная собака, которая учуяла запах наркотических веществ, исходивший от подозреваемого.

При личном досмотре в карманах и в носках нигерийца были обнаружены 13 тысяч швейцарских франков. Вероятно, именно на этих купюрах оказались следы наркотиков. Задержанный пояснил, что эти деньги он заработал на одном из испанских курортов, где трудился мойщиком посуды в ресторане.

Тем не менее таможенники решили провести дополнительный осмотр африканца и отправили его на рентген. Просвечивание показало, что в желудке подозреваемого находятся несколько контейнеров с деньгами. В итоге из нигерийца извлекли девять презервативов, в которых были спрятаны купюры по 200 и 500 евро на общую сумму 79 тысяч.

Сейчас подозреваемый взят под стражу, ему предъявлены обвинения в контрабанде и отмывании денег.