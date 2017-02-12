В поддержку социал-демократа в Федеральном собрании высказался 931 из депутатов бундестага и делегатов земельных парламентов, 103 воздержались. В голосовании приняло участие 1239 человек.

Победа в первом туре

Как и предполагалось, Штайнмайер — единый кандидат от "большой коалиции" в составе консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — одержал победу уже в первом туре. На 19 марта запланирована церемония его инаугурации. Штайнмайер меняет на посту 77-летнего Йоахима Гаука.

Конкуренты без шансов

У других кандидатов на пост президента Германии просто не было шансов. В итоге исследователь из Кельна Кристоф Буттервеге, выдвинутый Левой партией, набрал 128 голосов, популярный юрист, актер и телеведущий Александр Хольд, выдвинутый партией "Свободные избиратели" — 25 голосов, вице-председатель "Альтернативы для Германии" Альбрехт Глазер — 42 голоса, выдвиженец "пиратов" Энгельберт Зоннеборн — 10.

Нужно осознавать различия между фактами и мифами

Обращаясь к делегатам Федерального собрания, Штайнмайер отметил, что "мы живем в бурное время", когда особенно остро ощущается необходимость осознавать различия между "фактами" и "мифами". Говоря о сегодняшней ситуации в мире, политик даже обратитился к классике. "Распалась связь времен", — процитировал он фрагмент из шексипровского "Гамлета". "Нам нужно мужество, чтобы сказать, что (на самом деле. — Ред.) имеет место быть, а что — нет", — подчеркнул Штайнмайер.

"Демократию не cтоит воспринимать как слабость"

По словам избранного президента, "демократию не нужно воспринимать" как слабость. "Свобода и демократия — это фундамент единой Европы", — резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер. Он поблагодарил проголосовавших за него за поддержку и пообещал, что будет работать, уважая интересы как правящей коалиции, так и оппозиционных сил.

Без малого 20 лет — в политике

Франк-Вальтер Штайнмайер родился 5 января 1956 года в городе Детмольд в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Он — выходец из рабочей семьи. Карьера политика началась в команде Герхарда Шредера.

Штайнмайер руководил бюро Шредера, когда тот занимал должность премьер-министра Нижней Саксонии. После того как Шредер стал канцлером, Штайнмайер переехал с ним в Берлин, где сначала работал статс-секретарем федерального правительства, а позднее руководил ведомством федерального канцлера.

С 2005 года занимал пост министра иностранных дел Германии в коалиционном правительстве ХДС/ХСС-СДПГ. В 2007 года вступил в должность вице-канцлера ФРГ, был также лидером фракции СДПГ в бундестаге. После парламентских выборов 2013 года вновь возглавлял министерство иностранных дел ФРГ.