В федеральной земле Баден-Вюртемберг задержан предполагаемый участник нападения на автобус "Боруссии". По данным Spiegel Online, 28-летний Сергей В. не является экстремистом и действовал из "корыстных соображений". Полиция на месте теракта в день преступления, фото из архива

Бойцы полицейского спецназа GSG-9 в федеральной земле Баден-Вюртемберг задержали мужчину, подозреваемого в причастности ко взрывам у автобуса дортмундского футбольного клуба "Боруссия" вечером 11 апреля. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Spiegel Online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, предполагаемый исполнитель атак 28-летний Сергей В. проживал неподалеку от города Тюбингена. По данным следствия, он не является экстремистом, а действовал сугубо из "корыстных соображений".

Вечером 11 апреля, накануне матча Лиги чемпионов УЕФА против "Монако", возле автобуса футбольного клуба "Боруссии" в Дортмунде взорвались три бомбы, начиненные металлическими штифтами. В результате были ранены защитник команды Марк Батра и находившийся поблизости полицейский.