"Сотрудниками ФСБ РФ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 годов рождения, находившиеся на территории Владимирской области", — сказано в сообщении ФСБ.

Выходцы из Средней Азии состояли на связи у вербовщиков, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ. На месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Сотрудники органов безопасности не пострадали.

Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видеозапись с места нахождения подозреваемых в подготовке терактов боевиков.