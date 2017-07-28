Их подозревают в подготовке терактов в местах массового скопления людей и на железнодорожном транспорте.

Имена задержанных не разглашаются.

Накануне в социальных сетях появилась информация об усилении режима досмотра пассажиров в метро. Сотрудники метрополитена досматривали личные вещи посетителей петербургского метро. По словам корреспондента Дождя, на нескольких станциях в очереди на вход в метро стояли около ста человек.

Такой режим досмотра был введен 23 июля после того, как Ространснадзор заявил, что станции метро Петербурга не соответствуют критериям безопасности. Ведомство указало на профнепригодность инспекторов службы контроля метро, отсутствие специальных групп быстрого реагирования, стационарных камер, подходящих по требованиям Ространснадзора.

3 апреля в метро Петербурга в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел теракт. Вместе с террористом-смертником от взрыва погибли 15 человек. Более 50 человек пострадали.

По делу о теракте в Петербурге арестованы 10 человек. В апреле ФСБ задержала предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Следствие считает, что он готовил смертника Акбаржона Джалилова к исполнению теракта. После этого был задержан старший брат Азимова Акрам. Как сообщала ФСБ, он был пособником при переправке денег для теракта в Петербурге. В семье задержанных считают, что "они не могли быть причастны к организации теракта" и стали "жертвами обстоятельств".

В конце июля Republic опубликовал расследование о "секретной тюрьме ФСБ", в котором рассказывалось, что братья Аброр и Акрам Азимовы пожаловались на пытки.