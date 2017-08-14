Один из задержанных — гражданин России, трое других — выходцы из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, в подготовке терактов участвовали двое смертников, специалист по изготовлению взрывных устройств и эмиссар террористической организации "Исламское государство". Имена задержанных ФСБ не называет.

В Московской области, как сообщает ФСБ, была ликвидирована лаборатория по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В конце июля ФСБ сообщила о задержании семи выходцев из Средней Азии, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге. Имена подозреваемых не были названы.

3 апреля 2017 года в Петербурге произошел взрыв в вагоне метро. Жертвами теракта стали 15 человек. В ходе расследования были задержаны 10 человек. Организаторами теракта следствие считает братьев Аброра и Акрама Азимовых. Они утверждают, что после задержания подвергались пыткам.