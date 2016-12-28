Отказ закрылков, по мнению специалистов в области авиации, является неприятным, но отнюдь не катастрофическим происшествием. Экипаж Ту-154, по мнению экспертов, по какой-то причине не сумел решить эту проблему. Более того, своими действиями пилоты могли лишь усугубить аварийную, но еще не критическую ситуацию, возникшую на борту.

"Эксперты полагают, что военные пилоты, пытаясь компенсировать плавный уход самолета в пикирование, стали слишком активно тянуть штурвалы на себя, одновременно увеличивая режим работы двигателей. Из-за этого самолет мог выйти на так называемые закритические углы атаки, потерять скорость и вместо набора высоты рухнуть в море", - пишет газета.

Предположение о несработавших закрылках выдвигалось участниками расследования еще до расшифровки самописца, на основании показаний свидетеля. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что помимо показаний очевидцев происшедшего в распоряжении следствия имеется и видеозапись, на которой запечатлен весь короткий полет лайнера - от взлета до падения.

Следствие, помимо версии с отказом закрылков, отрабатывает и другие: теракт, нарушение центровки при взлете и столкновение со стаей птиц.