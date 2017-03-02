По ее сведениям, в настоящее время Вашингтон изучает вероятные меры в адрес Пхеньяна. Сообщается, что в их числе также рассматривается смена режима в КНДР.

28 февраля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме сообщил, что Трамп считает главной угрозой для Соединенных Штатов Северную Корею и ее ядерную программу. Согласно данным собеседника телеканала, днем ранее американский лидер встретился с представителем КНР и призвал Пекин, у которого есть серьезные рычаги давления на КНДР, воспользоваться ими.

В последнее время Трамп не раз упоминал Северную Корею. Так, в середине января после испытания КНДР баллистической ракеты нового типа он пообещал "очень решительно" заняться этой страной. А в начале января, еще до вступления в должность президента, выразил сомнения в способности Пхеньяна разработать ракету, которая могла бы долететь до США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику".