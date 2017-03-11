Генеральная Ассамблея ООН единогласно осудила преступления сексуального характера, совершаемые миротворцами, и указала на ответственность, которую несут государства за поведение своих военнослужащих. Соответствующая резолюция была принята по инициативе Египта, сообщается на сайте ООН.

Воздав должное десяткам тысяч миротворцев, которые рискуют своей жизнью, находясь на службе в ООН, члены Генассамблеи подчеркнули, что сексуальная эксплуатация со стороны "голубых касок" подрывает авторитет, эффективность и репутацию ООН.

В документе подчеркивается, что "государства должны своевременно и надлежащим образом привлекать к ответственности лиц, виновных в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах", а также указывается на важность профилактических мер в качестве "свидетельства коллективной приверженности ООН и ее государств-членов политике абсолютной нетерпимости" по отношению к подобным действиям.

Генассамблея отметила, что "подлинная подотчетность может быть обеспечена только при взаимодействии государств-членов", и указала на необходимость "углублять международное сотрудничество в этой области".

В принятой консенсусом резолюции Генассамблея также выразила поддержку усилиям генсека организации Антониу Гутерриша, который днем ранее представил стратегию пресечения сексуального насилия и надругательств со стороны персонала ООН. Комплекс мер, перечисленных в подготовленном генсеком письменном докладе, стал ответом на поступившие в ООН в последние годы сотни жалоб на неподобающее поведение ее персонала.

Только за 2016 год всемирная организация столкнулась с 106 такими обвинениями, при этом 50% из них касаются миротворцев, дислоцированных в Центральноафриканской Республике, передает ТАСС.