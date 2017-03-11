Воздав должное десяткам тысяч миротворцев, которые рискуют своей жизнью, находясь на службе в ООН, члены Генассамблеи подчеркнули, что сексуальная эксплуатация со стороны "голубых касок" подрывает авторитет, эффективность и репутацию ООН.
В документе подчеркивается, что "государства должны своевременно и надлежащим образом привлекать к ответственности лиц, виновных в сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательствах", а также указывается на важность профилактических мер в качестве "свидетельства коллективной приверженности ООН и ее государств-членов политике абсолютной нетерпимости" по отношению к подобным действиям.
Генассамблея отметила, что "подлинная подотчетность может быть обеспечена только при взаимодействии государств-членов", и указала на необходимость "углублять международное сотрудничество в этой области".
В принятой консенсусом резолюции Генассамблея также выразила поддержку усилиям генсека организации Антониу Гутерриша, который днем ранее представил стратегию пресечения сексуального насилия и надругательств со стороны персонала ООН. Комплекс мер, перечисленных в подготовленном генсеком письменном докладе, стал ответом на поступившие в ООН в последние годы сотни жалоб на неподобающее поведение ее персонала.
Только за 2016 год всемирная организация столкнулась с 106 такими обвинениями, при этом 50% из них касаются миротворцев, дислоцированных в Центральноафриканской Республике, передает ТАСС.